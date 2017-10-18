Эволюция: творческий путь Зака Эфрона

Фото. THR. Зак родился в 1987 году в семье инженера Дэвида и секретарши Старлы. У актера есть брат Дилан, который на пять лет младше Зака. Семья жила в небольшом городе Арройо-Гранде недалеко от Голливуда, но была довольно среднестатистической и дети не мечтали о славе.
Фото. THR. В средних классах Зак попал в школьную театральную труппу. Преподаватели быстро разглядели в мальчике талант и стали отдавать ему главные роли. Недавно актер признался, что школьная роль Питера Пэна до сих пор самая любимая из всего, что он когда-либо играл.
Фото. imdb.com. Друзья и учителя убедили Зака попробовать себя в кино и на телевидении. Родители начали возить сына на прослушивания в Лос-Анджелес и совсем скоро Зак начал получать второстепенные роли в популярных телесериалах, например, «C.S.I.: Майами», «Светлячок», «Скорая помощь».
Фото. Уже в 2004 году парень присоединился к семейному сериалу «Вечное лето». Он так впечатлил зрителей гостевой ролью в первом сезоне, что уже со второго Зака включили в постоянный актерский состав.
Фото. imdb.com. Но настоящий успех пришел к Эфрону в 2006 году. Именно тогда на экраны вышла первая часть «Классного мюзикла». Милый фильм о поющих подростках моментально сделал из Зака международную звезду и обзавелся двумя продолжениями. И если в первой части актер пел под фонограмму, то в «Каникулах» и «Выпускном» Эфрону позволили в полной мере продемонстрировать свой певческий талант.
Фото. THR. «Классный мюзикл» принес Заку не только славу, но и первый громкий роман. Целых пять лет актер встречался с коллегой по съемочной площадке Ванессой Хадженс. Они считались самой красивой юной парой Голливуда, но в 2010 году отношения закончились. Причиной расставания Зак и Ванесса называли то, что они просто устали друг от друга.
Фото. imdb.com. После «Классного мюзикла» предложения на Зака посыпались одно за другим. Из многообразия предлагаемых ролей он выбрал ту, где снова мог продемонстрировать свой певческий талант. Экранизация бродвейского мюзикла «Лак для волос» получилась яркой и веселой, а Эфрону пришлось делить экран с такими профессионалами как Мишель Пфайффер, Джон Траволта и Кристофер Уокен.
Фото. imdb.com. Ну а дальше заметные роли пошли чередой: «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Счастливчик». Даже сам Ричард Линклейтер отдал Заку главную роль в своей биографической трагикомедии «Я и Орсон Уэллс».
Фото. imdb.com. Драматический талант Зак смог продемонстрировать в фильме 2012 года «Газетчик». В эксцентричной «чернухе» режиссера Ли Дэниелса Эфрону пришлось играть бок о бок с Николь Кидман и Мэттью МакКонахи.
Фото. imdb.com. Но после «Газетчика» актер вернулся к более привычному комедийному жанру. Две части «Соседей: На тропе войны», «Этот неловкий момент», «128 ударов сердца в минуту», «Свадебный угар», вызывающий «Дедушка легкого поведения», «Спасатели Малибу» − непрекращающаяся череда легких летних картин.
Фото. imdb.com. Вскоре нас ждет выход фильма, где Эфрон снова будет петь. Мюзикл «Величайший шоумен» расскажет о жизни действительно выдающегося человека Финеаса Тейлора Барнума, произведшего революцию в сфере развлечений и автора лучших цирковых шоу XIX века. Барнума сыграл Хью Джекман.
Фото. Daily. После расставания с Ванессой Хадженс у Зака было много громких романов. Он встречался с актрисами Терезой Палмер, Лили Коллинз, Мишель Родригес, Хелстон Сейдж, два года состоял в отношениях с моделью Сами Миро. В последнее время ходят слухи, что на съемках «Спасателей Малибу» у Эфрона завязались отношения с партнершей Александрой Даддарио.
Фото. THR. Мы поздравляем Зак с юбилеем, желаем ему побольше удачных ролей в проектах разных жанров, душевного спокойствия и стабильных отношений!