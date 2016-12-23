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Еврейский праздник света и чуда Ханука

23.12.2016 - 14:37

Еврейская мудрость гласит: «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму». Еврейский праздник света и чуда Ханука  отмечается для того, чтобы рассеять холодную зимнюю мглу и напомнить народу об исторических событиях, которые произошли две тысячи дет назад.

На праздник чуда и света в доме каждого еврея горит ханукия – подсвечник с восемью светильниками и читается молитва.

Их зажигают с появлением первых звёзд. От одной – служки или шамаш – загораются все остальные. Каждый день зажигают по одной свече, отчего праздник Хануки и длится восемь дней.

Праздник радости и веселья не предусматривает соблюдение поста. Поэтому традиционные праздничные блюда, готовятся обязательно на основе масла, как напоминание о чуде тысячелетней давности. Самые популярные среди них – латкес и суфганьот.

Светлый праздник Хануки считается семейным. Во время горения ханукальных свечей, согласно древним традициям, женщины не должны работать. А в садиках и младших классах проводятся утренники, на которых колонны детей несут факелы сквозь символическую тьму.

В этом году начало празднования Хануки совпадает с католическим Рождеством. Время свечей, пончиков и игрального волчка наступит 25 декабря и продлится до первого января. Однако Ханука – это не еврейское рождество, это символ победы веры и смелости над военной мощью.

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