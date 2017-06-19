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Еврокомиссия даст оценку стресс-тестам на безопасность БелАЭС

19.06.2017 - 22:41

Новости Беларуси. Основное оборудование на первом энергоблоке БелАЭС смонтировано. Об этом заявили российские партнеры строительства 19 июня июня в Москве.

Здесь проходит масштабный форум «Атомэкспо». На нем презентовали и белорусский стенд.

К проекту в Островеце особое внимание представителей стран, где только планируют использовать мирный атом. В Беларуси строительство первого энергоблока идет по плану, его запустят в 2019. Причем, как не раз подчеркивалось, наша страна строит АЭС для собственных нужд, но готова обсуждать экспорт электроэнергии в ЕС.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
У нас уже процентов 26-27 % и так далее будет выработка атомной станции. К прошлому году 19,4 миллиарда кубометров газа употреблены. Для круглой цифры 20 миллиардов будем потреблять. С пуском атомной станцией мы уменьшим потребление газа где-то на 5,5 миллиардов.

То есть будем где-то 14-14,5, это существенно.

Развитие атомной энергетики позволяет улучшать экологическую обстановку, подчеркнул Владимир Семашко. Что касается безопасности белорусского проекта, то независимую оценку стресс-тестам на БелАЭС в ближайшее время даст Еврокомиссия.

Еврокомиссия даст оценку стресс-тестам на безопасность БелАЭС

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