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Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с жалобой на Польшу из-за вырубки Беловежской пущи

14.07.2017 - 10:08

Новости Польши. Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с жалобой на Польшу из-за вырубки Беловежской пущи и призвала немедленно прекратить все действия в реликтовом лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2016 году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в пуще. Решение объяснили необходимостью борьбы с жуком-короедом.

Местные специалисты решили, что это самый действенный способ борьбы с вредителем. Более того, министр окружающей среды Польши заявил, что необходимо и вовсе исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с жалобой на Польшу из-за вырубки Беловежской пущи

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