Новости Польши. Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с жалобой на Польшу из-за вырубки Беловежской пущи и призвала немедленно прекратить все действия в реликтовом лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2016 году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в пуще. Решение объяснили необходимостью борьбы с жуком-короедом.

Местные специалисты решили, что это самый действенный способ борьбы с вредителем. Более того, министр окружающей среды Польши заявил, что необходимо и вовсе исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.