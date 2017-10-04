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Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге

04.10.2017 - 15:49

Новости Страсбурга. Европарламент проведет дебаты в Страсбурге 4 октября. В центре внимания депутатов – референдум в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обсудят Конституцию Испании и основные права в свете последних событий. Не обойдут вниманием и жесткое поведение полиции.

Напомним, под руководством Мадрида правоохранители всеми средствами препятствовали голосованию на воскресном референдуме. В частности, применили против участников голосования резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали около 1000 человек.

Накануне в Каталонии прошла крупнейшая забастовка против полицейского произвола. Независимость от Испании автономия намерена объявить в ближайшее время, так как (по утверждению каталонской власти) за это высказались 90% проголосовавших.

Европарламент проведет дебаты по референдуму в Каталонии 4 октября в Страсбурге

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