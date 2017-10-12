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«Европейцев очень интересует, насколько она безопасна»: 12 октября иностранные и белорусские журналисты посетили БелАЭС

12.10.2017 - 22:44

Новости Беларуси. Белорусская АЭС должна окупиться за 15 лет и на 15-20 % снизить тарифы на электроэнергию. После запуска станции страна сможет сократить импорт природного газа на 5 миллиардов кубометров в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, сегодня 95 % электроэнергии вырабатывается из газа, который мы берем у России.

Работы на месте строящейся АЭС идут по плану. Уже в конце октября 2017 сюда прибудет корпус реактора для второго энергоблока. Как обстоят дела на самой крупной стройке страны 12 октября показали иностранным и белорусским журналистам.

На главной стройке страны возле Островца работа, кажется, кипит без перебоев. Первый энергоблок БелАЭС запустят через два года, но финальные контуры – готовы. Специалисты доводят до ума проводку, впереди монтажные работы. Идут они параллельно на 123 участках, если учитывать и второй блок станции, где тоже заметны изменения.

Убедиться в том, что станция безопасна, а генподрядчик соблюдает международные нормы и те самые «постфукусимские требования», смогли иностранные журналисты из десятка стран от Бельгии до Бангладеша. Приехали представители и литовских медиа.

Александр Шахов, главный редактор газеты (Литва):
Когда закладывалась, когда выбиралась площадка, Литва (и, в частности, правительство Литвы, которое тогда было консерваторским) почему-то ничего не заявляла. Никаких возражений и претензий не озвучивала. Это, в принципе, средство внутриполитической разборки.

Колин Стивенс, владелец и главный редактор европейского новостного портала (Бельгия):
Европейцев очень интересует, насколько станция безопасна, и проект, по которой она строится. Должен сказать, я очень впечатлен: она строится по заданным международным стандартам, параметрам МАГАТЭ и европейской комиссии. Мне кажется, большинство проблем надуманы и несут исключительно политический подтекст.

Борханул Хак, корреспондент (Бангладеш):
В репортаже я обязательно расскажу про вашу концепцию обеспечения энергетической безопасности. Обеспечение энергетической потребности страны своими силами – это очень важный и правильный подход.

Эта АЭС остается самым амбициозным проектом в Беларуси.

Возведение станции будет стоить 11 миллиардов долларов (совместные деньги Минска и Москвы). И на ветер их не пускают: в 2016 году БелАЭС подвергли серьезным стресс-тестам. По сценарию ее топили, стреляли и даже шторм запускали – выстояла. До конца 2017 года Беларусь передаст все документы с итогами проверок Еврокомиссии и МАГАТЭ. В пути и корпус реактора для второго энергоблока.

Анатолий Бондарь, главный инженер Белорусской атомной электростанции:
В настоящее время в Великом Новгороде находится корпус реактора для блока-2, парогенераторы. И буквально 12-13 октября ожидается отправка на Белорусскую АЭС.

Еще одно строительство, не такое заметное, но не менее важное – подготовка персонала. Из профессионального инкубатора с тренажеров на энергоблоки готовы перейти сотни человек. Кадровый голод исключен.

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:
На первом энергоблоке щит управления (блочный пульт управления) укомплектован на 100 %. Второй блок где-то на половину, то есть мы подбираем людей и готовим их. У нас еще запас времени есть.

Окупиться БелАЭС должна за 15 лет после запуска станции. При этом срок службы реакторной установки – шесть десятилетий. Эксперты уверены: такой объем ресурса снизит стоимость электричества на 20 %.

Вдобавок пойдет на убыль импорт газа, а вот экспорт уже белорусской энергии в соседние страны увеличится. Ведь в Европе активно растет число электромобилей, а их необходимо заправлять. В этом плане столь мощная АЭС – удачная инвестиция в будущее, которая позволит Беларуси закрепиться на рынке энергоресурсов, а, быть может, и потеснить других игроков.

«Европейцев очень интересует, насколько она безопасна»: 12 октября иностранные и белорусские журналисты посетили БелАЭС

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