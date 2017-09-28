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«Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной»: о чем говорят на инвестиционном форуме в Минске 28 сентября

28.09.2017 - 14:26

Новости Беларуси. 28 сентября в Минске открылся инвестиционный форум. Участие в нем принимают порядка 500 человек из 30 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это бизнесмены, представители финансового, индустриального сектора, консалтинговых компаний, IT-сферы. Интерес к стране, как перспективной инвестиционной площадке, высок, в том числе правительство высоко оценивает шансы привлечения западно-европейского капитала в белорусские банки.

Маттиа Романи, управляющий директор по вопросам экономики стран и секторов Европейского банка реконструкции и развития:
Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной с инвестиционной точки зрения. Особенно в сферах деревообработки, энергетики, зеленой экономики. Сегодня перспективно всё, что связано с возобновляемыми ресурсами и электромобилями. Сейчас как раз для Беларуси настало золотое время, чтобы привлечь в эти сферы инвестиции, в будущем это принесет хорошие дивиденды.

Многие из приехавших на форум бизнесменов уже успешно работают в Беларуси. Появляются и новые проекты. Например, в Минской области в ближайшее время собираются создать предприятие по переработке твердых коммунальных отходов. Объем немецких инвестиций – 75 миллионов евро. Причем речь не только о финансовых вложениях, но и о технологиях, которых до сих пор не было на территории Восточной Европы. Проект пилотный, в перспективе иностранные партнеры собираются реализовать его и в других белорусских областях.

Джеральд Меликан, представитель немецкой компании:
Мы предлагаем очистку экологическую. Мы готовы ее профинансировать. В течение года работаем над экологическим проектам, благодаря нашим партнерам белорусским.

Мы уже посмотрели несколько регионов. У нас есть возможность выбрать место для дальнейшей работы.

Мортен Мунк, представитель датской компании
Мы работаем в Беларуси уже 6 лет. За это время смогли реализовать здесь два проекта. Один из них – предприятие в Орше, оно производит по уникальным технологиям элементы для центрального отопления, а работает там порядка 100 человек. Интерес дасткого бизнеса к Беларуси растет, так что, думаю, совместных проектов будет больше.

Беларусь привлекает инвесторов удобной инфраструктурой, подготовленными кадрами и развитой промышленностью, а также динамично развивающейся IT-сферой. Кроме того, наша страна является оптимальным транспортным коридором между Европой и странами Содружества.

«Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной»: о чем говорят на инвестиционном форуме в Минске 28 сентября

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