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Евросоюз ужесточил правила пересечения границы Шенгенской зоны

07.04.2017 - 13:26

Новости Евросоюза. Новые правила пересечения границы со странами Евросоюза действуют с 7 апреля. В частности, граждан ожидает более тщательная проверка во всех пунктах пропуска – автомобильных, морских и в аэропортах.

Это связано с реакцией Европейского союза на сохраняющуюся в Европе террористическую угрозу. Изменение регулирования Шенгенского кодекса о границах коснется всех государств ЕС. В этой связи эксперты не исключают, что в первые дни работы новой схемы могут увеличиться очереди на границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катажина Зданович, пресс-секретарь Подлясской пограничной службы (Польша):
У нас действительно усилен контроль на границе. Среднее время ожидания составляет 4 часа. Чтобы службы справлялись, мы сейчас привлекаем более количество работников в пункты пропуска. Проверяем абсолютно всех: и граждан вашей страны, и ЕС независимо от канала следования. Даже у дипломатических работников проверяем паспорт и сверяем его с нашей правоохранительной базой. Режим безопасности общий для всех.

Напомним, до этого времени граждане Евросоюза на основании законодательства пользовались правом свободного перемещения, которое заключалось в минимальном пограничном оформлении.

Теперь же эти все они во время въезда и выезда с территории стран ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль с последующим внесением в базу данных.

Евросоюз ужесточил правила пересечения границы Шенгенской зоны

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