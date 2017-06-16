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Евросоюз выделит Греции новый транш кредита в размере 8,5 миллиардов евро

16.06.2017 - 12:43

Новости Греции. Совет министров финансов стран Еврозоны согласовал возможность выделения Греции нового транша кредита. Для очередного потока финансовой помощи переведут 8,5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Еврогруппа согласовала увеличение сроков погашения Грецией некоторых кредитов.

Летом 2015 Афины и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Греция получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это стране нужно ввести дополнительные меры жесткой экономии.

Евросоюз выделит Греции новый транш кредита в размере 8,5 миллиардов евро

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