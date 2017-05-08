«Евровидение-2017» в Киеве: 8 мая пройдут генеральные репетиции первого полуфинала, «Naviband» представили свой талисман

Новости Украины. В Киеве 8 мая пройдут две генеральные репетиции первого полуфинала международного конкурса песни «Евровидение-2017». Участники от Беларуси пока взяли тайм-аут. Их выступление состоится 11 мая. Это второй полуфинал.

Накануне же дуэт «Naviband» на церемонии открытия поразил Киев своей искренностью вызвал повышенное внимание прессы, в том числе необычным талисманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа «Naviband»:

Это солнце, а это – Земля. Я думаю, что вместе эти символы принесут нам удачу. Это наши древние национальные символы. Славянские символы.

В конкурсе в 2017 году участвуют представители 42 стран.

Полуфиналы «Евровидения» состоятся 9 и 11 мая. Обладатель хрустального микрофона определится в финале 13 мая.