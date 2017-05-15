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«Евровидение», чемпионат мира по хоккею и имидж Беларуси: «Что происходит»

15.05.2017 - 18:54

Новости Беларуси. Белорусский дуэт Naviband  на конкурсе «Евровидение» впервые исполнил песню на белорусском языке. Также сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира одержала первую победу – над сборной Словении, 5:2. В рамках ток-шоу «Что происходит» говорили об имидже страны  – как нас воспринимают во всём мире, и какую роль играет участие в различных форумах – спортивных, культурных?  

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