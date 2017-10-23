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«Ей очень стыдно признаться, в какой она ситуации. Нарушайте обет молчания»: куда звонить, если бьёт муж

23.10.2017 - 21:10

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Инна Саленикович, психолог-консультант общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:
Первый шаг – нарушить обет молчания, как мы говорим. Потому что любая система, где присутствует насилие – она очень замкнутая. Эффект выжженной земли, который создаёт агрессор. То есть, ограничивает от друзей, от работы, от родителей. То есть, женщина, в один прекрасный момент, понимает, что она одинока. И ей очень стыдно признаться, в какой она ситуации. Поэтому она молчит. И мы говорим: «Нарушайте обет молчания. Первый шаг Вы уже сделали – Вы позвонили на нашу общенациональную «горячую линию». Тут мы Вам объясним, какие шаги можно предпринять».

Если она начнёт об этом говорить – это уже важно.

И со стороны, хотя бы, если ей будут говорить о том, что: «Ты живёшь в ужасной ситуации, ты живёшь в аду. И с этим надо бороться, с этим надо справляться каким-то образом. Пожалей детей, посмотри, в какой они обстановке, в какой они ситуации растут». И тогда – по капле вода и камень точит. То есть, вот это начало должно быть положено. 

Насилие в семье: «Что происходит»

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