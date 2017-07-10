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Ежегодная учеба дипломатов началась в Академии управления при Президенте 10 июля

10.07.2017 - 14:12

Новости Беларуси. Руководители диппредставительств и консульских учреждений страны 10 июля собрались в Академии управления при Президенте, где началась ежегодная учеба дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча для дипломатов – возможность «сверить часы». На ней обсуждается широкий спектр вопросов. Среди них – экспортные возможности республики, внешняя политика, международная безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Ших, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австралийском союзе и Новой Зеландии (по совместительству):
На месте, встречаясь с высокопоставленными представителями министерств и ведомств, имея возможность поставить напрямую конкретные вопросы, поделиться проблемами, найти решение – это, конечно, очень способствует и облегчает работу и посольства, и в том числе позволяет и нам расставить акценты и привлечь больший интерес наших экспортеров в данном случае к австралийскому региону.

Семинар продлится до 14 июля. За это время послы проведут совещания в Совете министров и МИДе.

Ежегодная учеба дипломатов началась в Академии управления при Президенте 10 июля

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