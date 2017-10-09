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«Ежегодно составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем на этой территории. Они и входят в состав новых вакцин»

09.10.2017 - 20:13

Новости Беларуси. С учётом чего делают вакцины для профилактики заболевания гриппом, рассказали в программе «Теледоктор».

Инесса Шевчик, исполняющая обязанности заведующей Городским центром вакцинопрофилактики на базе Минской городской детской инфекционной клинической больницы:
Геном вируса гриппа, действительно, меняется постоянно. И переболевший человек может не иметь должной защиты к новому вирусу, который сейчас имеет место. Для того, чтобы успеть за мутациями вируса, составляется прогноз на основании современных методик.

Вирус гриппа циркулирует по определённым биологическим законам.

В мире существуют несколько лабораторий, которые следят за изменениями вируса. И ежегодно к апрелю составляется прогноз: какие варианты вируса мы ожидаем в этом году именно на этой территории, применительно к данному региону. И вот именно эти варианты вируса и входят в состав новых вакцин. То есть, ежегодно у нас идёт новая вакцина, с учётом тех вариантов, которые будут ожидаться в этом году. 

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