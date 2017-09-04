Ежегодное таинство исламского мира завершилось в Саудовской Аравии: не обошлось без погибших

Новости ОАЭ. Ежегодное таинство исламского мира завершилось в Саудовской Аравии. Верующие совершили паломничество к святым местам Мекки и Медины. Накануне побили «шайтана» бросили 49 камней в три стены. И семь раз обошли Каабу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом хадж для паломников 2017 года образца завершился. Причем малой кровью. С начала мероприятий погибли около 40 человек. Тогда как двумя годами ранее жертвами давки в долине Мина стали более 2 тысяч паломников – крупнейшая подобная трагедия за все время.