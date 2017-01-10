новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Фабрику по пошиву женской одежды премиум-класса открыли в Клецком районе

10.01.2017 - 19:01

Новости Беларуси. Рациональное использование. В Клецком районе начала работать фабрика по пошиву женской одежды премиум-класса. Предприятие разместилось на месте бывшей столовой местного агросервиса. 

Таким образом, удалось ввести в эксплуатацию здание, которое долгое время пустовало.

Кроме этого, благодаря новой производственной линии в районе появились дополнительные рабочие места – всего более три десятка.

Предприятие планирует и дальше увеличивать объемы производства,

а это значит, что вырастет и количество вакансий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Карлович, заместитель председателя Клецкого райсполкома:
Для района производство – это добавленая стоимость, это что-то инновационное. Здесь планируется где-то до 30 новых рабочих мест создать. На сегодняшний день работает 18 человек. Здесь также плюс в том, что вот это здание, где находимся, швейный цех, это здание бывшей столовой райагросервиса. Также здесь есть и решается вопрос – вовлечение в хозяйственный оборот имущества. 

Фабрику по пошиву женской одежды премиум-класса открыли в Клецком районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Показ моды
Мировые тренды в белорусских реалиях: Белкоопсоюз делает шубы ярким и желанным новогодним подарком
Деревоперерабатывающие предприятия Беларуси с начала 2016 года экспортировали продукции на $100 млн
Деревоперерабатывающие предприятия Беларуси с начала 2016 года экспортировали продукции на $100 млн
Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги
Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги
«Рассчитывать надо только на себя»: Президент подверг критичному анализу ситуацию в машиностроении
«Рассчитывать надо только на себя»: Президент подверг критичному анализу ситуацию в машиностроении
В Логойске презентовали новую машину для лесопромышленного комплекса
В Логойске презентовали новую машину для лесопромышленного комплекса
Александр Лукашенко посетил Минский моторный завод
Как бьется сердце автопрома проверил Президент – итоги визита на Минский моторный завод
Александр Лукашенко посетил Минский моторный завод
Повысить качество белорусских двигателей поручил Президент, посещая Минский моторный завод
«Умная» остановка и «биологический свет» представлены на Белорусском промышленном форуме
«Умная» остановка и «биологический свет» представлены на Белорусском промышленном форуме
Все новости по теме Государственная политика в области промышленности
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru