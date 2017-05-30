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Факты из прошлого в транспорте: в автобусах и троллейбусах Могилева появились необычные аудиоролики

30.05.2017 - 08:39

Новости Беларуси. «История на колесах». В общественном транспорте Могилева зазвучали аудиоролики об историческом прошлом города. В трех десятках историй – факты из прошлого Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исторические события, биографии прославленных уроженцев города.

Среди них – и малоизвестные. Например, то, что самый первый букварь был издан могилевчанином Спиридоном Соболем еще в XVII веке, или о том, как в XVI столетии во время Ливонской войны городское ополчение отбило атаку 30-тысячного войска Ивана Грозного.

Горожане проект оценили по достоинству. Ведь факты действительно интересные и необычные. Теперь главное не проехать свою остановку, заслушавшись могилевской историей.

Пассажиры:
Что-то новое узнаешь, это нужно. Познавательно очень.

Считаю, что люди должны знать свою историю. И дети, и взрослые. Мы должны гордиться историей своего города.

Проект «История на колесах» приурочен к юбилею города. В конце июня Могилев будет с размахом отмечать свое 750-летие.

Факты из прошлого в транспорте: в автобусах и троллейбусах Могилева появились необычные аудиоролики

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