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Фармацевтический холдинг в Беларуси: войти в его состав хотят 6 производителей и 3 крупных дистрибьютора частной формы собственности

17.08.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Шесть производителей и три крупных дистрибьютора частной формы собственности изъявили желание войти в фармацевтический холдинг. Указ о его создании недавно подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холдинг придет на смену Департаменту фармпромышленности. Он позволит консолидировать деятельность предприятий вне зависимости от формы собственности. Выработать единую стратегию на внешнем рынке, эффективнее продвигать наши товары. Ожидается, что в объединение войдут не только производители, но и компании, которые занимаются продвижением товара на рынке.

Виктор Шеин, заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Многие субъекты хозяйственной деятельности остаются за пределами нашего внимания. У них есть масса проблем, поскольку сама разработка каждого предприятия является конфиденциальной. И многие к завершению данной работы видят, что этот препарат уже выведен на рынок. Это излишняя конкуренция, многие наши коллеги думают, что выводя на рынок пятый, десятый либо шестой аналогичный препарат, будет снижение цены. Цена в любом случае будет балансировать на грани рентабельности плюсовых продаж предприятий. На текущий момент по отдельным позициям предприятия реализуют товар с рентабельностью 5%, отдельные – 10-15-20%.

Таким образом, холдинг позволит избежать ненужной конкуренции, более четко определить номенклатуру выпускаемых товаров, разработать схемы удешевления, а кроме того упростит для предприятий процесс сертификации, регистрации препаратов. В свою очередь это будет способствовать импортозамещению и росту экспорта. География наших фармацевтических поставок уже составляет порядка 30 стран.

Фармацевтический холдинг в Беларуси: войти в его состав хотят 6 производителей и 3 крупных дистрибьютора частной формы собственности

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