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ФБР: «Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел»

29.08.2017 - 09:04

Новости Беларуси. Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел. Об этом заявил представитель ФБР по правовым вопросам. Йоханнес Ван Ден Хуген накануне провел встречу с председателем Следственного комитета нашей страны Иваном Носкевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов. Среди них – борьба с кибер-преступностью, торговлей людьми, нарушениями прав интеллектуальной собственности и наркотрафиком. Представители ФБР выразили благодарность следственным органам Беларуси за сотрудничество с бюро.

Роберт Райли, временный поверенный в делах США в Беларуси:
Несколько месяцев назад имели очень позитивный диалог по расследованию гибели американского гражданина в Беларуси, которая случилась в июне. Мы очень благодарны за вашу открытость в таких вопросах. Это очень важно.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Наверное, нет смысла напоминать, что кибер-преступность сейчас – это важнейшая международная проблема. Это та категория преступлений, которую в одиночку расследовать невозможно.

ФБР – это федеральная правоохранительная структура США, имеющая более чем столетнюю историю. Агентурная сеть бюро насчитывает порядка 13 тысяч человек.

ФБР: «Федеральное бюро расследований США готово оказывать содействие Беларуси в расследовании уголовных дел»

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