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Федор Бондарчук ударил режиссера своего нового фильма из-за плохих сборов картины

17.11.2017 - 11:43

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена ссора между Федором Бондарчуком и режиссером фильма «Мифы» Александром Молочниковым.

В видеоролике можно увидеть, как мужчины ведут беседу на повышенных тонах, а затем Бондарчук бьет коллегу по лицу и толкает его. По слухам, причиной инцидента могли послужить плохие сборы их совместного фильма в первый день проката.

«Мифы» и другие премьеры этой недели

Правда, сразу после появления ролика в интернете многие выдвинули предположение, что видео постановочное. Об этом говорит слишком хорошая съемка, запечатление «нужного» момента, переигрывание Федора и удар, который мало похож на настоящий.

Сам Федор Бондарчук и его официальные представители ситуацию комментировать отказались.

Съемки фильма «Сталинград». Фото: filmz.ru

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