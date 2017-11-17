Федор Бондарчук ударил режиссера своего нового фильма из-за плохих сборов картины

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена ссора между Федором Бондарчуком и режиссером фильма «Мифы» Александром Молочниковым.

В видеоролике можно увидеть, как мужчины ведут беседу на повышенных тонах, а затем Бондарчук бьет коллегу по лицу и толкает его. По слухам, причиной инцидента могли послужить плохие сборы их совместного фильма в первый день проката.

Правда, сразу после появления ролика в интернете многие выдвинули предположение, что видео постановочное. Об этом говорит слишком хорошая съемка, запечатление «нужного» момента, переигрывание Федора и удар, который мало похож на настоящий.

Сам Федор Бондарчук и его официальные представители ситуацию комментировать отказались.