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Ферма по разведению улиток появится в Беларуси

22.08.2017 - 09:47

Новости Беларуси. В Беларуси появится первая в стране ферма по разведению улиток. Выращиванием моллюсков будет заниматься семья из Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс непростой: улиток нужно прятать от жары, поливать водой и обеспечивать специальным питанием. Чтобы получить качественные продукты, в рацион моллюсков обязательно нужно включать витамины и минералы. Уже готовый деликатес фермеры планируют отправлять на экспорт – есть договоренность с французскими и бельгийскими ресторанами.

Ферма по разведению улиток появится в Беларуси

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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