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Фермер Дмитрий Крылов: «У нас отдельный человек занят тем, что 26 журналов заполняет, отчитывается»

21.11.2017 - 01:08

Новости Беларуси. О состоянии сельского хозяйства в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».  

Егор Хрусталёв, ведущий:
Экологически чистую продукцию из козьего молока  производят фермеры Дмитрий и Галина Крыловы. Достаточен ли спрос?

Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:
Мы занимаемся козоводством, производим молоко и делаем из него сыр. Достаточно сложно, так как, продукция достаточно дорогая, с одной стороны. С другой стороны, приходится ещё держать людей, которые конкретно в сети пробивают эту работу.

Приходится отдельных людей держать, чтобы отбиваться от ветеринарных и санитарных служб.

Во многом, эта зарегулированность в республике сегодня… Сегодня много нормативной базы по устройству перерабатывающего предприятия, что маленькое предприятие просто не может существовать.

Егор Хрусталёв:
Произвести продукцию значительно проще, чем её продать и защитить?

Дмитрий Крылов:
Очень сложно переработать продукцию маленькому предприятию. У нас отдельный человек занят тем, что просто 26 журналов заполняет, отчитывается по всем этим моментам.

Я думал, что у меня будет работать два человека в перерабатывающем цеху.

Так, по крайней мере, на Западе фермеры справляются – вдвоём 1-1,5 тонны молока перерабатывают, у меня – четыре с трудом. У них для маленьких предприятий отдельные законы, облегчённые нормы. 

Сельское хозяйство в Беларуси: «Что происходит»

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