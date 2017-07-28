Фестиваль авиационного спорта #Пронебо пройдёт в Минске

29-30 июля на аэродроме Боровая под Минском состоится зрелищное событие – фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО. О том, чем порадует гостей этот праздник – организатор фестиваля – Екатерина Романова.
29-30 июля на аэродроме Боровая под Минском состоится зрелищное событие – фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО. О том, чем порадует гостей этот праздник – организатор фестиваля – Екатерина Романова.
|Атмосфера просто улетная: фестиваль субкультур в парке Победы в Минске
|Сразу два фестиваля – «Степные напевы» и молодежных субкультур – пройдут в Минске в выходные
|Гран-при VII Открытого конкурса юных исполнителей белорусской эстрадной песни получила Злата Рыжикова из Могилева
|Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
|Конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии WriteBox-2017 проходит в Беларуси с 18-21 мая
|Фестиваль семьи «Город счастливых людей» пройдёт в Минске
|Велокарнавал «Viva Ровар!» пройдёт 13 мая в Минске в международном формате
|Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале