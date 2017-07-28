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Фестиваль авиационного спорта #Пронебо пройдёт в Минске

28.07.2017 - 11:05

29-30 июля на аэродроме Боровая под Минском состоится зрелищное событие – фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО. О том, чем порадует гостей этот праздник – организатор фестиваля  – Екатерина Романова.

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