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Фестиваль «Дударскі рэй» пройдет в Глубоком 6-7 мая

05.05.2017 - 10:28

Фестиваль «Дударскі рэй» пройдет в Глубоком 6-7 мая. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВДенис Сухой – мастер музыкальных инструментов, музыкант.

Денис Сухой

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