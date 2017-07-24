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Фестиваль-конкурс бардовской песни «Музыка сердец» собрал поклонников творчества Владимира Высоцкого

24.07.2017 - 11:26

Фестиваль-конкурс бардовской песни «Музыка сердец» собрал поклонников творчества Владимира Высоцкого. Подробнее о фестивале – бард Алексей Нежевец.

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