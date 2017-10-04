новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске

04.10.2017 - 13:09

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, виртуоз-пианист, Ксения Сидорово, аккордионистка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку
«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил
Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?
Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»
Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»
Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»
Все новости по теме Международный фестиваль Юрия Башмета
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru