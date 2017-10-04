Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, виртуоз-пианист, Ксения Сидорово, аккордионистка.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, виртуоз-пианист, Ксения Сидорово, аккордионистка.
|Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку
|«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил
|Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?
|Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
|Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»
|Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
|Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»
|Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»