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Фестивалем туркменской культуры отметили мусульманский Новый год иностранные студенты в Гродно

27.03.2017 - 08:42

Новости Беларуси. Самый добрый и теплый праздник весны отметили иностранные студенты в Гродно. «Навруз-байрам» – так называется мусульманский Новый год по астрономическому солнечному календарю.

Впервые в честь праздника прошел открытый фестиваль туркменской культуры. Его участниками стали студенты пяти вузов страны. От национальных костюмов до красочных обрядов – форум открыл много новых страниц восточной культуры.

Сегодня в гродненском университете обучаются более 400 туркменских студентов – это самое многочисленное иностранное сообщество. Поэтому фестиваль может стать хорошей традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейла Тагандурдыева, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Я когда впервые услышала, что «Навруз-байрам» будет праздноваться именно в нашем университете, ГрГУ имени Янки Купалы, я очень обрадовалась. Сегодня ко мне подходили не только белорусские студены, но и студенты из Польши, Китая, Индии. Я им рассказывала про нашу культуру, наши национальные блюда. Им это оказалось очень интересно.

В эти дни принято есть сладости, дарить подарки и ходить в гости. Считается, чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год. «Навруз-байрам» включен в список нематериального культурного наследия.

Фестивалем туркменской культуры отметили мусульманский Новый год иностранные студенты в Гродно

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