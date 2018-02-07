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Фигурное катание на коньках. Правила

07.02.2018 - 16:32

В программу зимних Олимпийских игр входят индивидуальные соревнования среди мужчин и среди женщин, соревнования в парном катании, танцы на льду, а также командные соревнования. Всего в программе Олимпийских зимних игр разыгрывается 5 комплектов наград.

Одиночное катание среди мужчин и женщин состоит из короткой программы, включающей в себя 7 обязательных элементов, и произвольной программы. Правильно сбалансированная произвольная программа должна включать прыжки, вращения и шаги.

Участники соревнований среди спортивных пар также исполняют сначала короткую программу (7 элементов), а затем произвольную программу. Среди специфических элементов: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы и другие. Одним из главных критериев оценки программ является унисонное (одновременное и одинаковое) исполнение движений партнерами.

Танцы на льду – единственный вид программы, где разрешено использовать музыку с вокалом, при этом танцоры должны строго придерживаться музыкального ритма и ярко выражать характер музыки.

В настоящее время соревнования в танцах на льду, так же как и в других видах фигурного катания, состоят из двух программ. Короткий танец – соединение обязательного танца, включающего одну или две серии, и предписанных элементов. Тема и ритм музыкального сопровождения определяется на сезон ISU, а длительность этого танца приблизилась к требованиям в других видах фигурного катания и составляет теперь 2 минуты 50 секунд.

Командные соревнования в фигурном катании на коньках – состязания лучших национальных команд. Представители одиночного катания и парного катания представляют короткую и произвольную программы; в танцах на льду – выполняют короткий и произвольный танец. В каждой команде могут быть по одной спортивной и танцевальной паре, по одному мужчине и женщине в одиночном катании.

Фигурное катание на коньках

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