Финал «100 идей для Беларуси». Какие разработки оказались лучшими в этом сезоне?
Новости Беларуси. Синтез искусственных генов. «Умная улица и дома», билет с дополненной реальностью, экопосуда, новые технологии в сельском хозяйстве и медицине. В Минске прошел финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10-й по счету сезон. Главная цель – неизменно поиск талантов. В копилке уже более 3 000 реализованных инициатив, которые в свое время были замечены и поддержаны.
Анастасия Ярощик-Корниенко посетила финальную выставку разработок.
Только отдых с пользой. Ксения Горовенко решила разнообразить досуг друзей: кино, театр, выставки, презентации, квесты. А чтобы мотивировать молодежь на полезные активности, создала мобильное приложение.
Здесь предусмотрены скидки на следующее мероприятие и общение. Плюс виртуальная реальность: наводишь смартфон и погружаешься в ивент. Смарт-билет оказался пропуском в финал проекта «100 идей для Беларуси».
Ксения Горовенко, учащаяся лицея № 1 Гродно:
Это проект, который позволит объединить молодежь и общественные интересы на одной информационной IT-платформе с использованием технологий искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности.
В этот раз на участие в проекте подано больше 1 000 заявок. Позади районный и областной этапы. Не сойти с дистанции учащимся Минского государственного энергетического колледжа помогли кроссовки, вырабатывающие электроэнергию. В обувь встроен аккумулятор, который заряжается при ходьбе. Активный образ жизни – альтернативный источник энергии для зарядки всегда под рукой, точнее, под ногой.
Кирилл Шкут, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:
Это энергия альтернативная. Она очень важна, чтобы сохранить нашу природу, нашу планету, Землю.
Под знаком «эко» большая часть разработок. Есть идея использовать переработанный пластик в ремонте покрытия асфальта.
Энергия солнца должна не только обогреть, но и обеспечить теплом целую улицу за счет накопительных батарей – проект предлагает Алена Лицук, педагог средней школы № 14 Бреста.
Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы
Это 10-й сезон. В юбилей принято подводить итоги. В копилке уже более 3 000 реализованных проектов, которые были замечены в свое время и поддержаны.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наше государство создало все необходимые условия для всестороннего развития нашей молодежи. Если ты хочешь и у тебя есть таланты, есть желание, ты обязательно реализуешь свои проекты. И далее специальные фонды Президента, четверть века они функционируют и поддерживают талантливую молодежь. Специальные стипендии устанавливаются и в вузах, и специальные стипендии Президента для того, чтобы молодые ребята и молодые ученые могли реализовать и внедрить свои разработки.
Лучшая сотня представлена на финальной выставке. Разные отрасли: энергетика, национальная безопасность и обороноспособность, новые технологии в области медицины, строительства и промышленности, сельском хозяйстве. Степень готовности идеи к реализации, ее потенциал оценивает экспертный совет.
Читайте также:
Игорь Сергеенко: «100 идей для Беларуси» позволяет выявлять лучших новаторов, рационализаторов, изобретателей
«Пациенты быстрее поправляются». Свою разработку для операций представил практикующий нейрохирург
Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе
Для Беларуси проект – это уже бренд. С его подачи стартовала выставка «100 идей для СНГ». Презентация проекта прошла и в Китае. В Узбекистане приглянулся белорусский опыт, в 2021 году стартует похожий конкурс.
Есть эффект. А по-другому и быть не может, когда не раз на высшем уровне звучит идея поддержки талантливой молодежи. Речь о проекте «100 идей для Беларуси» шла и на встрече Александра Лукашенко со студентами. Главная цель – найти те идеи, которые принесут не только финансовую пользу обладателю, но и развитие всей страны.
Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем
Для финалистов 10-го сезона 24 февраля был самый волнительный момент. Назвали имена лучших в 10 номинациях в двух возрастных группах: среди школьников, а также студентов и работающей молодежи.
Впереди огромная работа по внедрению разработок в жизнь. А проект, разменяв новый десяток, уже в поиске новых идей – идей для Беларуси.
Игорь Сергеенко: «100 идей для Беларуси» позволяет выявлять лучших новаторов, рационализаторов, изобретателей
Новости Беларуси. Создание искусственных генов, умные улица и дома, билет с дополненной реальностью, экопосуда и кроссовки, которые вырабатывают электричество. Все это – новые технологии в сельском хозяйстве и медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Подано более 1200 заявок. Позади территориальные и областные отборы. Лучшая сотня разработок представлена 24 февраля на выставке в конгресс-холле «Президент-Отеля». Это 10-й по счету сезон. Главная цель неизменна – поиск талантов. В копилке уже более 3000 реализованных проектов, которые были замечены в свое время и поддержаны.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Этот проект позволяет выявлять лучших способных новаторов, рационализаторов, изобретателей, талантливых ребят, которые в последующем двигают науку дальше, становятся кандидатами наук. Так должно быть, должно движение идти вперед. Атмосфера творческая. Я увидел с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты. Это дорогого стоит.
Максим Суворов, учащийся средней школы № 111 Минска:
Мы прадстаўляем праект «Адукацыйная платформа БМВ (беларуская мова вучням)». Гэты праект дапамагае вучням сістэматызаваць моўныя веды, падрыхтавацца да ЦТ і развіць любоў да роднай мовы, дапамагае папулярызацыі беларускай мовы ў грамадстве. Гэта сем аўтарскіх мабільных дадаткаў з элементамі дапоўненай рэальнасці, зручны інтэрфейс на беларускай мове, магчымасць мець зносіны ў чатах, галасавы памочнік, аналагаў якому няма. І таксама мовы праграмавання – C# і Kotlin.
Алексей Зайцев, старший преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины:
«100 идей» для меня стал судьбоносным проектом. Получилось все-таки дойти до финала, после чего я начал участие в международных конкурсах, выступил в Китае. На самом деле есть все возможности и получить финансирование, поддержку, и вообще работать в развитии каких-то проектов.
Сейчас идет защита проектов. Лучших в финале определит экспертный совет в 10 номинациях в двух возрастных группах (среди школьников, а также студентов и работающей молодежи).