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Финал Fed Cup. Арина Соболенко в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира

12.11.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Американка Коко Вандевеге победила белоруску Арину Соболенко и вывела сборную США вперед – 2:1 в финальном матче Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на разные позиции в мировом рейтинге, белоруска абсолютно не тушевалась и провела первую партию на равных с более опытной соперницей. Встреча продолжалась полтора часа. После игры победительница отметила, что первая партия оказалась очень тяжелой, но во втором сете она полностью контролировала ход встречи и не позволила Соболенко рассчитывать на успех.

Болельщики:
Мы очень рады. Девчата проявили дух командный, у них порыв чувства Родины. И она бьется за эту страну через не могу. И это радует. И мы надеемся, что наша молодая команда еще даст много побед.

Я думаю, что Беларусь победит. Это я вам точно гарантирую!

Организация достойная. Народу очень много, шумят. Но дают возможность поболеть, посмотреть и получить удовольствие от этой встречи.

В эти минуты проходит вторая встреча. На корт вышли Александра Саснович и Слоан Стивенс. После них состоится парная игра, в которой белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова будут соперничать с американками Элисон Риске и Шелби Роджерс. Перед парным матчем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди имеют право произвести замены.

Финал Fed Cup. Арина Соболенко в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира

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