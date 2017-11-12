новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Финал Fed Cup. Беларусь или США? Победитель определится уже через несколько часов

12.11.2017 - 14:37

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису продолжает упорную борьбу за Кубок Федерации с американками 12 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня состоится третья встреча в противостоянии на «Чижовка-Арене».

Напомним, что счет в финальном поединке после 1-го дня 1:1. Поддерживали белорусок на корте более 9000 болельщиков. Среди них и Александр Лукашенко.

Перед матчем глава государства пожелал нашим девушкам удачи и подчеркнул высокий профессионализм спортсменок. В преддверии финального поединка почитатели большого тенниса, спортивные журналисты и букмекеры считают команду Беларуси фаворитами, несмотря на личные рейтинги спортсменок и их достижения в карьере.

Сегодня в первой встрече скрестят ракетки лидеры сборных. От результата этого поединка будет зависеть и дальнейшая стратегия тренерского штаба команд и во многом судьба всей игры.

Белорусские теннисистки пробились в финал турнира впервые. У американок же на протяжении 17 лет не получается завоевать заветный трофей.    

Финал Fed Cup. Беларусь или США? Победитель определится уже через несколько часов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Финал Fed Cup. Арина Соболенко в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира
Финал Fed Cup. Арина Соболенко в драматичном мачте уступила 10-е ракетке мира
Финал Fed Cup в Минске. Что говорил Лукашенко теннисисткам и как поддерживают наших девчонок болельщики
Финал Fed Cup в Минске. Что говорил Лукашенко теннисисткам и как поддерживают наших девчонок болельщики
Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации
Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации
Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник
Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Все новости по теме Fed Cup в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru