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Финал Кубка Федерации. Беларусь – США. Чего ждать от этой встречи

06.11.2017 - 15:52

Новости Беларуси. Главное событие недели – теннис – Кубок Федераций. Финал между Беларусью и США пройдет 11-12 ноября на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.  

Капитан белорусской команды Эдуард Дубров рассчитывает на удачную игру Арины Соболенко, Александры Саснович, Веры Лапко и Лидии Морозовой. Глава американской дружины Кэти Риналди назвала такой состав: Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске.

Сборные Беларуси и США в Кубке Федераций встречались только один раз. В феврале 2012 года американки на своей арене победили со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал турнира, а команда США 17 раз становилась победительницей этих престижных соревнований.

Финал Кубка Федерации. Беларусь – США. Чего ждать от этой встречи

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