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Финал Рождественского турнира в Минске: 7 января Беларусь сражается с Финляндией

07.01.2017 - 20:16

Новости Беларуси. За главный приз Рождественского международного хоккейного турнира в эти минуты на льду «Чижовка-Арены» сражаются команды Президента Беларуси и Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая шайба финального матча была заброшена нашей командой в первом периоде. Финнам приходится ой как нелегко. Они здорово сопротивляются.

Этот финал интригующий. Дело в том, что ровно год назад в таком же составе проходила схватка XII Рождественского турнира. Шайб тогда было заброшено мало – 2:1. Сошлись очень сильные соперники.

Наша команда – традиционно лидер турнира. 9 раз завоевывала кубок. А финны – признанные мастера игры на льду. Их игроки украшают и клубы НХЛ, и встречи КХЛ. Год назад победили белорусы, а сегодня ясно, что скандинавские хоккеисты попробуют взять реванш.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:
Финляндия – это всегда сильная команда. Независимо от года, века, состава участников. Это всегда команда, которая претендует на золото. Чтобы выиграть у такой команды, нужно играть на полную всегда. И на разминке даже надо выкладываться на полную. И, дай бог, нам хватит преимущества и сил, чтобы противостоять сборной Суоми.

Марко Кованен, нападающий хоккейной команды Финляндии:
Ждали тяжелого старта. Можно сказать, что это особенность финской игры, мы всегда играем только на победу. На этом турнире я первый раз, приятно удивлен организацией и всем, что здесь происходит.

Днем у ледового спорткомплекса продолжились народные гулянья, был концерт, люди танцевали под песни белорусских исполнителей. Рождественский турнир – это праздник не только для болельщиков.

В «Чижовка-Арене» определился бронзовый призер. Им впервые стала сборная ОАЭ. Гости из Персидского залива со счетом 4:3 обыграли команду Словакии. В 2016 году словаки заняли на Рождественском третье место, а в этом году уступили в борьбе за него. Выступление команды Эмиратов на XIII Рождественском стало небольшой сенсацией. Популярность игры в регионе растет, как и уровень подготовки спортсменов. Происходит это и при помощи белорусских специалистов.

Омар Аль-Шамси, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:
С первого дня мы поняли, что уровень организации турнира, уровень команд очень высокий, поэтому мы поняли, что должны нацеливаться именно на бронзу. Шли к этому целенаправленно, смогли победить.

Если в финале победит хоккейная команда Президента Беларуси, то всю историю Рождественского турнира, это будет юбилейная победа команды – десятая.

Финал Рождественского турнира в Минске: 7 января Беларусь сражается с Финляндией

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