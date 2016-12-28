новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Финансирование стартапов и растущих компаний: Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций

28.12.2016 - 13:31

Новости Беларуси. Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций. Он будет финансировать стартапы и так называемые растущие компании. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано 28 декабря в Минске.

Ожидается, что совместный ресурс заработает уже в 2017 году. Минимальный объем капитальных вложений на первоначальном этапе составит 20 миллионов долларов. Основная задача фонда – содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Символично, что документ был подписан в открывшимся 28 декабря Китайско-белорусском центре коммерциализации инноваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Сегодня немного меняется концепция самого Белорусско-китайского индустриального парка. Кроме сразу больших производств и предприятий мы считаем (обсуждаем, кстати, с Министерством по науке и технике Китая) – создание бизнес-инкубатора. Чтобы как раз для нашей молодежи была площадка, где могли создаваться стартапы, отрабатываться технологии, создаваться опытные образцы. И, понятно, параллельно мы ищем китайского инвестора. И очень важно не только китайского инвестора, но и китайский рынок.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:
Если говорить о первых проектах, это будет в области беспилотной авиации совместные производства, это будут приборостроительные разработки, это, скорее всего, будут в области электроники. Мы будем активно работать в ближайший год для того, чтобы наполнить ту инфраструктуру, те здания, которые возникнут буквально в конце года.

Беларусь и Китай создают фонд венчурных инвестиций

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изучение китайского как монетизация будущего: в каких сферах нужны специалисты со знанием языка Поднебесной
Изучение китайского как монетизация будущего: в каких сферах нужны специалисты со знанием языка Поднебесной
Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске
Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске
Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске
Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске
«Качество очень хорошее»: китайская провинция Сычуань заинтересована в белорусской мебели
«Качество очень хорошее»: китайская провинция Сычуань заинтересована в белорусской мебели
Перспективы сотрудничества ВУЗов, профтехучилищ и школ Беларуси и китайской провинции Ганьсу обсудили в Минске
Перспективы сотрудничества ВУЗов, профтехучилищ и школ Беларуси и китайской провинции Ганьсу обсудили в Минске
Компании из Китая и Беларуси намерены расширять сотрудничество
Компании из Китая и Беларуси намерены расширять сотрудничество
Товары Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая представлены на выставке в Минске
Товары Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая представлены на выставке в Минске
Выставка товаров из Китая начинает работу в Минске
Выставка товаров из Китая начинает работу в Минске
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru