Флорист, одна из основательниц Ассоциации профессиональных флористов Ольга Гайдукевич в программе «Большой завтрак»

|Первоцветы в Беларуси. Как их выращивать и ухаживать за ними, чтобы дольше любоваться
|Цветочное волшебство. Как флористы создают произведения искусства и какие цветы сейчас в моде
|Ландшафтный дизайн дачного участка: несколько идей от Екатерины Астер
|Фотофакт: в Японии зацвела сакура
|В Минске зацвели подснежники и зимники, а контролеры сняли жилетки: события 9 марта
|Крокусы и подснежники расцвели в Беларуси
|Какие цветы считаются весенними и что делать, чтобы букет простоял дольше?
|Как создать оранжерею в домашних условиях?