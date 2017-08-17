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Forbes назвал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой года

17.08.2017 - 11:46

2017 – определенно год Эммы Стоун. «Ла-ла Ленд» стал самым обсуждаемым фильмом, принес ей «Оскар», а сейчас девушку признали самой высокооплачиваемой актрисой года. Суммарный доход Стоун за 12 месяцев превышает $26 миллионов.

Фото: TheHR

На втором месте расположилась Дженнифер Энистон – бесконечный поток комедий принес актрисе $25,5 миллионов. Замыкает тройку Дженнифер Лоуренс с $24 миллионами. Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» возглавляла список Forbes в 2015-ом и 2016-ом годах.

В пятерку самых высокооплачиваемых актрис также вошли Мелисса Маккарти ($18 миллионов) и Мила Кунис ($15,5 миллионов).

Фото: Variety

При составлении рейтинга учитывался примерный заработок актрис за 12 месяцев до вычета налогов, проценты от сборов картин и информация от инсайдеров.

Vanity Fair. 4-ое место: Мелисса Маккарти ($18 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 4-ое место: Мелисса Маккарти ($18 миллионов)
Vanity Fair. 5-ое место: Мила Кунис ($15,5 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 5-ое место: Мила Кунис ($15,5 миллионов)
Vanity Fair. 6-ое место: Эмма Уотсон ($14 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 6-ое место: Эмма Уотсон ($14 миллионов)
TheHR. 7-ое место: Шарлиз Терон ($13,8 миллионов)
Фото. TheHR. 7-ое место: Шарлиз Терон ($13,8 миллионов)
Vanity Fair. 8-ое место: Кейт Бланшетт ($12 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 8-ое место: Кейт Бланшетт ($12 миллионов)
Variety. 9-ое место: Джулия Робертс ($11,7 миллионов)
Фото. Variety. 9-ое место: Джулия Робертс ($11,7 миллионов)
Vanity Fair. 10-ое место: Эми Адамс ($11,5 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 10-ое место: Эми Адамс ($11,5 миллионов)

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