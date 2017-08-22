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Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года

22.08.2017 - 14:13

На прошлой неделе аналитики журнала Forbes вычислили самую богатую актрису года, а сегодня мир узнал имя актера, который заработал в 2017 году больше всего.

Самый большой доход оказался у Марка Уолберга, чьи роли в коммерческих хитах принесли ему $68 миллионов.

Фото: Variety

Н автором месте расположился Дуэйн «Скала» Джонсон, которому боевики принесли $65 миллионов, а на третьем еще один герой коммерческого кино Вин Дизель с $54,5 миллионами.

Фото: TheHR

В пятерку также вошли Адам Сэндлер и Джеки Чан. За ними расположились Роберт Дауни-младший, Том Круз и болливудские звезды Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Акшай Кумар.

TheHR. 4-ое место: Адам Сэндлер ($50,5 миллионов)
Фото. TheHR. 4-ое место: Адам Сэндлер ($50,5 миллионов)
TheHR. 5-ое место: Джеки Чан ($49 миллионов)
Фото. TheHR. 5-ое место: Джеки Чан ($49 миллионов)
imdb.com. 6-ое место: Роберт Дауни-младший ($48 миллионов)
Фото. imdb.com. 6-ое место: Роберт Дауни-младший ($48 миллионов)
TheHR. 7-ое место: Том Круз ($43 миллиона)
Фото. TheHR. 7-ое место: Том Круз ($43 миллиона)
Vanity Fair. 8-ое место: Шакрукх Кхан ($38 миллионов)
Фото. Vanity Fair. 8-ое место: Шакрукх Кхан ($38 миллионов)
Omega. 9-ое место: Салман Кхан ($37 миллионов)
Фото. Omega. 9-ое место: Салман Кхан ($37 миллионов)
XAW. 10-ое место: Акшай Кумар ($35,5 миллионов)
Фото. XAW. 10-ое место: Акшай Кумар ($35,5 миллионов)

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