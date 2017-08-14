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Формулу, по которой рассчитывают прогноз погоды, показали на СТВ

14.08.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Сколько данных нужно проанализировать, и каким образом, чтобы предсказать погоду в Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Сколько параметров Вам нужно учесть для того, чтобы составить прогноз?

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета: 
Порядка 10-15 параметров. Плюс проанализировать за смену порядка 50 синоптических карт различных – от фактических до прогностических, расчётов численных моделей. То есть, объёмы информации достаточно большие.

Наблюдения за погодой производятся непрерывно, поэтому этот процесс не может остановиться.

Вот мы сейчас составили прогноз, условно, и забыли про него. Нет. Всегда вносятся коррективы, всегда отслеживается развитие ситуации.

Олег Степанюк:
Читал, что все эти параметры, о которых Вы сказали, они сбиваются в какую-то одну большущую формулу, по которой потом, в принципе, высчитывается прогноз. Это так?

Александр Беганский: 
Да. Есть такое понятие, как численное прогнозирование. То есть, компьютер в автоматическом режиме, без учёта человека рассчитывает по исходным физическим формулам уравнение гидротермодинамики, показатели – допустим, та же температура воздуха, факт наличия осадков, их количество, направление, скорость ветра и так далее.

Там до 50 параметров может рассчитывать.

Оно имеет вот такой вот вид. Вот эти формулы – их порядка 7, но, как бы, сводятся они все в одно уравнение. 

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