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Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита

15.05.2017 - 09:13

Новости Беларуси. Главные политические новости в эти дни приходят из Пекина. Здесь проходит масштабный саммит «Один пояс и один путь», который собрал в столице Китая высшее руководство 29 стран, а всего его участниками стали делегации более 100 государств.

В Пекине пять часов разницы с Минском, поэтому здесь уже рабочий день в самом разгаре. Форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь» продолжается.

Местом основных мероприятий 15 мая стал Международный конференц-центр «Яньциху» в районе Хуайжоу, где в 2014 году проходила неформальная встреча лидеров АТЭС.

Начался официальный день с церемонии встречи глав государств. Александр Лукашенко изложил свои идеи по углублению сотрудничества на евразийском континенте во время первого раунда круглого стола.

Александр Лукашенко проведет двусторонние встречи и примет участие и во втором раунде круглого стола. Между двумя раундами круглых столов пройдет церемония совместного фотографирования участников и состоится рабочий обед. Форум завершится пресс-конференцией председателя КНР Си Цзиньпина, который подведет итоги.

Насыщенная программа 15 мая и у правительственной делегации. Намечено подписание договоров и соглашений по поводу деятельности «Великого камня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Один пояс – один пусть» в Пекине: с чего начался и чем продолжится второй день саммита

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