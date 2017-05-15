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Форум «Один пояс – один путь» в Пекине: 15 мая лидеры стран приняли итоговое коммюнике

15.05.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике первого форума «Один пояс и один путь». В масштабном саммите участие принял и Александр Лукашенко. 15 мая переговоры проходили в международном конференц-центре «Яньциху». Здесь состоялось сразу несколько раундов заседания круглого стола. Начался официальный день с церемонии встречи глав государств.

На встрече глав государств-участников форума Александр Лукашенко подчеркнет: проект «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира и создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. Подтверждает это и то, что почти 70 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Саммит также стал площадкой для двусторонних встреч. Так, глава белорусского государства пообщался с Президентом Турции. Благодаря личным отношениям лидеров двух стран сотрудничество между Беларусью и Турцией находится на подъеме. Растет товарооборот. В 2016 году он составил примерно 800 миллионов долларов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Нужно активизировать работу с обеими странами по созданию совместных производств. По производству, например, в Пакистане автотракторной техники, автомобильной техники. По производству комбайнов в Турции. Президенты договорились о том, что в ближайшее время будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии с Турцией, которое откладывалось в связи с внутренней ситуацией в Турции на достаточно продолжительный срок. В ближайшие, я думаю, полтора-два месяца мы проведем это заседание и обсудим конкретный план наших действий на перспективу.

Также в Пекине Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Конструктивный разговор состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

Также 15 мая состоялась встреча главы белорусского государства с председателем правления китайской корпорации «Ситик Групп». В ее состав входит 40 дочерних компаний и банков. Среди основных направлений – финансовая деятельность, недвижимость и строительство, информационные технологии, промышленность, торговля и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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