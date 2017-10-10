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Фотофакт: лучшие моменты фестиваля поклонников аниме «Хиган-2017»

10.10.2017 - 12:27

7 октября в концертном зале «Минск» прошел уже 12-ый по счету «Хиган». Этот яркий и необычный фестиваль молодежной восточной культуры с 2006 года собирает белорусских поклонников аниме и позволяет им пообщаться с единомышленниками. За 12 лет существования «Хиган» не только приобрел статус самого старого гик-фестиваля страны, но и заработал международную славу.

В этом году фестиваль не ограничился только конкурсным дефиле на сцене. У участников была возможность посоревноваться в конкурсах на лучший рисунок, фанфик, крафт, сразиться в танцевальном и песенном конкурсах. В холле концертного зала работали несколько сувенирных лавок, проходили многочисленные выставки, а желающие могли поиграть в настольные игры и го.

Да, «Хиган» далеко до размахов Unicon, но это отличная возможность для увлеченных и неравнодушных людей. Здесь они получают возможность показать себя, свое творчество и пообщаться с людьми, разделяющими их интересы.

Фоторепортаж с Unicon-2017 смотрите здесь.

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