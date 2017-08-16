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Фотофакт: лучшие роли Веры Глаголевой

16.08.2017 - 18:39

Сегодня общественность потрясла новость о смерти замечательной советской и российской актрисы Веры Глаголевой. Артистка скончалась на 62-ом году жизни от онкологического заболевания.

Здесь вы можете прочитать проникновенные цитаты Веры Глаголевой и посмотреть фото из семейного архива,

а сейчас мы предлагаем вам посмотреть на те образы, которые актриса воплотила на экране за сорокалетнюю карьеру.

В 18 лет Вера дебютировала в кино в картине «На краю света». Роль девочки Симы принесла ей приз кинофестиваля в Любляне и определила выбор будущей профессии.

Глаголева была замужем за режиссером Родеоном Нахапетовым, который снимал ее во многих своих картинах: «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе». Зрителю хорошо запомнились роли актрисы в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Звездопад», «Торпедоносцы».

Кроме актерской профессии, Глаголева зарекомендовала себя как интересный и самобытный режиссер. Ее постановочный дебют состоялся в 1990 году с картиной «Сломанный свет». Она автор картин «Заказ», «Чертово колесо», «Одна война», а главную роль в последнем фильме Глаголевой «Две женщины» сыграл сам Рэйф Файнс.

кадр из фильма «На краю света». 1975 год
Фото. кадр из фильма «На краю света». 1975 год
кадр из фильма «В четверг и больше никогда». 1977 год
Фото. кадр из фильма «В четверг и больше никогда». 1977 год
кадр из фильма «Не стреляйте в белых лебедей». 1980 год
Фото. кадр из фильма «Не стреляйте в белых лебедей». 1980 год
кадр из фильма «О тебе». 1982 год
Фото. кадр из фильма «О тебе». 1982 год
кадр из фильма «Торпедоносцы». 1983 год
Фото. кадр из фильма «Торпедоносцы». 1983 год
кадр из фильма «Искренне ваш». 1985 год
Фото. кадр из фильма «Искренне ваш». 1985 год
кадр из фильма «Выйти замуж за капитана». 1985 год
Фото. кадр из фильма «Выйти замуж за капитана». 1985 год
кадр из фильма «Зонтик для новобрачных». 1986 год
Фото. кадр из фильма «Зонтик для новобрачных». 1986 год
кадр из фильма «Сошедшие с небес». 1986 год
Фото. кадр из фильма «Сошедшие с небес». 1986 год
кадр из мини-сериала «Женщины, которым повезло». 1989 год
Фото. кадр из мини-сериала «Женщины, которым повезло». 1989 год
кадр из фильма «Ночь вопросов». 1993 год
Фото. кадр из фильма «Ночь вопросов». 1993 год
кадр из фильма «Бедная Саша». 1997 год
Фото. кадр из фильма «Бедная Саша». 1997 год
кадр из фильма «Женщин обижать не рекомендуется». 1999 год
Фото. кадр из фильма «Женщин обижать не рекомендуется». 1999 год
кадр из мини-сериала «Женщина желает знать». 2008 год
Фото. кадр из мини-сериала «Женщина желает знать». 2008 год
съемки фильма «Одна война». 2009 год
Фото. съемки фильма «Одна война». 2009 год
съемки фильма «Две женщины». 2014 год
Фото. съемки фильма «Две женщины». 2014 год

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Фото: Anthony Harvey - © 2014 Getty Images
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