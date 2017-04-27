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Фотофакт: минчанин выиграл 10 тысяч евро за идею маски для сна

27.04.2017 - 15:18

Новости Беларуси. Когда человек засыпает, на мир его глазами смотрят герои всемирно известных картин. Такова идея проекта «Шедевры никогда не спят». Маска для сна, разработанная белорусским дизайнером, впечатлила жюри премии Rijksstudio Award 2017. А за право называться лучшими боролись 75 проектов.


Источник фото: instagram.com/lesha_limonov/

В своем проекте белорус Алексей Лимонов использовал глаза персонажей шедевров мирового искусства. Дизайнер увез домой гран-при и денежный приз.

В адрес Алексея который день поступают поздравления. Из разных уголков мира ему адресуют комплименты и желают дальнейших успехов в творческой деятельности. На своей странице в социальной сети он опубликовал несколько кадров с церемонии награждения. Дизайнер отметил: это «мой первый настоящий успех».

Источник фото: instagram.com/lesha_limonov/

Премия учреждена амстердамским художественным музеем Rijksmuseum. Администрация музея третий год подряд награждает самых талантливых и креативных дизайнеров. Принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно создать собственный проект на основе шедевров из коллекции Rijksmuseum.

Источник фото: instagram.com/lesha_limonov/

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