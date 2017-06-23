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Фотофакт: офицеры-выпускники Военной академии получили дипломы

23.06.2017 - 15:17

Новости Беларуси. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы 23 июня. Окончившие факультет Генштаба и командно-штабной факультет собрались в Зале Славы музея истории Великой Отечественной войны.

Отметим, что белорусский диплом увезут на родину и 15 иностранцев. После двухгодичного курса в Военной академии офицеры будут нести службу в Казахстане и Туркменистане. Всего же за 8 выпусков престижный белорусский ВУЗ подготовил почти полсотни военных из стран СНГ, которые теперь занимают руководящие должности.

Нариман Акбаров, полковник Национальной гвардии Республики Казахстан:
Конечно же, знания и опыт, которые мы здесь приобретаем, позволят нам в будущем достигнуть высоких целей и достойно решать самые сложные задачи. Обучение в Республике Беларусь на нашей родине востребовано.

Всего же в этом году эти факультеты закончили почти 100 военных. В основном, это офицеры, которые получают уже второе или третье высшее образование.

Фотофакт: офицеры-выпускники Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы
Фото. Около ста офицеров-выпускников Военной академии получили дипломы

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