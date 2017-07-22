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Фотофакт: парад МЧС в Минске

22.07.2017 - 15:43

Новости Беларуси. Пожарной службе Беларуси сегодня исполнилось 164 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждые сутки бойцы подразделений МЧС совершают до 100 выездов на ликвидацию пожаров.

А по статистике только в 2017 было спасено более 3000 человек.

Профессиональный праздник в столице отметили парадом. Зрителям продемонстрировали ретро-технику и образцы современного автопарка. В пешей колонне чеканили шаг сотрудники МЧС – спасатели поколения next и ветераны. Удивляли и на водном шоу: здесь, помимо авиации и моторных лодок, можно было увидеть настоящие акробатические номера.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Надо выполнять все задачи. Как говорится, беда, она без выходных приходит и без праздников. И в праздники тоже. Поэтому я всегда желаю своим ребятам самое главное: чтобы способствовала удача во всех делах, везение, и какими они приходят к нам на службу, такими и возвращались домой – крепкими, здоровыми. Там их всегда ждут, всегда рады.

В парке имени Максима Горького для всех желающих работают тематические площадки и мастер-классы.

Можно примерить форму спасателя или оказаться в настоящей дымокамере. Праздничные мероприятие 22 июля проходят и в областных центрах.

Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фотофакт: парад МЧС в Минске
Фото. Фотофакт: парад МЧС в Минске

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