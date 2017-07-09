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Фотофакт: реконструкция событий 1812 года у стен Мирского замка 9 июля

09.07.2017 - 17:16

Новости Беларуси. Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка повторили спустя столетия. 9 июля участники международного военно-исторического фестиваля инсценировали события 1812 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: реконструкция событий 1812 года у стен Мирского замка 9 июля
Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Фото. Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Фото. Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Фото. Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля
Фото. Первый кавалерийский бой у стен Мирского замка реконструировали 9 июля

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