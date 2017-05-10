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Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц

10.05.2017 - 18:52

Новости Беларуси. Впервые в наши края залетел сибирский черноголовый чекан. Он поселился в пойме реки Нечань в Гомельской области.

Эта птичка – очень редкий гость для Беларуси. Его родина – Архангельск. Зимовать чекан улетает и вовсе в Индию. Орнитологи не знают, каким ветром птичку занесло в наши края. До этого ее всего дважды видели в Польше. А 17 лет назад черноголовый чекан один раз появился в Литве.

Наши орнитологи будут наблюдать за дальнем гостем, а потом он сможет получить официальную прописку среди белорусских пернатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фотофакт: в Беларуси обнаружили новый вид птиц

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