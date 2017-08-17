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Фотофакт: в Минске горел автобус

17.08.2017 - 09:26

Новости Беларуси. Около 5.30 утра 16 августа в Малиновке загорелся автобус. Машина находилась на территории диспетчерской станции по улице Есенина. Огонь возник в моторном отсеке,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водители общественного транспорта, которые находились рядом, пробовали справиться с огнем своими силами, но потушить пламя удалось лишь после прибытия пожарных. Автобус только готовился отправиться на маршрут, поэтому пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара –  короткое замыкание электропроводки.

Фотофакт: в Минске горел автобус
Фото.
Фото.
Пожар в автобусе в Минске
Фото. Пожар в автобусе в Минске
Пожар в автобусе в Минске
Фото. Пожар в автобусе в Минске

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