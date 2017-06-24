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Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года

24.06.2017 - 17:14

Новости Беларуси. Первое послевоенное шествие по освобожденному Минску в июле 1944 года 24 июня воссоздали в центре белорусской столицы. Атмосферу того времени постарались передать в деталях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и 73 года назад, молодежь маршировала по улице.

Их приветствовали бывшие красноармейцы, свидетели страшных дней войны – ветераны великой отечественной. Центральное шествие и увлекательные занятия для нынешней молодежи. По завершению парада можно было попробовать солдатскую кашу, расшифровать послание радиста и просто прогуляться под мирным небом.

Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фото. Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фото. Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фото. Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фото. Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года
Фото. Фотофакт: в Минске воссоздали первое праздничное шествие 1944 года

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