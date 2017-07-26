Фотофакт: в время грозы 25 июля выпало 90 % месячной нормы осадков, затопило автомобили и повалило деревья

Новости Беларуси. Более 30 населенных пунктов остаются обесточенными в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжают ликвидировать последствия грозового фронта, который прошел 25 июля. Непогода привела к остановкам движения транспорта и подтоплениям. Так, в столице, Минской и Брестской областях зафиксированы десятки подобных случаев.
Только в столице из воды спасатели извлекли порядка 10 легковых автомобилей.
К слову, в городе за сутки выпало почти 90 % месячной нормы осадков. Не меньше хлопот доставил и сильный ветер. Сразу из нескольких населенных пунктов поступили сообщения о повреждении крыш жилых домов и сельскохозяйственных построек.
Не выдержали напора стихии деревья, одно из них упало на автомобиль.
Сейчас ведутся восстановительные работы.
Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Привлекались порядка 240 человек в течении суток, 87 единиц техники, благодаря этому нарушения оперативно устранялись.
На 07:00 у нас еще продолжались работы по восстановлению 37 населенных пунктов в целом по республике,
большая часть из которых в Минской области. Из них 21 пункт с населением менее 50 жителей, то есть это некрупные населенные пункты. Ситуация спокойная, энергетики к ней готовы. Благодаря подготовке персонала и наличию всех необходимых материалов и запасных частей устранение проходит в обычном, спокойном режиме с соблюдением мер безопасности и технологии.